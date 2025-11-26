إصابة مسن باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في طوباس بالضفة المحتلة

أصيب مسن فلسطيني (85 عامًا)، مساء الأربعاء، نتيجة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر في طوباس تعاملت مع إصابة رجل مسن، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح في طوباس، ويجري نقله إلى المستشفى”.

وفي سياق متصل، قال “الهلال الأحمر” إن “قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى طفل مصاب نتيجة حروق في بلدة تياسير”.

وتشهد محافظة طوباس عدوانًا واسعًا ومستمرًا منذ الثلاثاء، تشارك فيه قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بجرافات ثقيلة.

المصدر: وكالة وفا