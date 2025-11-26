“لبنان القوي”: على الحكومة اللبنانية التحرّك أمام الاعتداءات الإسرائيلية

قال تكتل “لبنان القوي” في بيان له الأربعاء: “مع ترقّب زيارة قداسة الحبر الأعظم، نأمل أن يكون لبنان على مفترق إيجابي”، وتابع أن “هذا يحمل اللبنانيين مسؤولية التفاهم على الحدّ الأدنى المطلوب لحماية وجود لبنان كدولة، وإجراء الإصلاحات المطلوبة في الاقتصاد والمال والإدارة”.

ورأى التكتل أن “الحكومة الحالية لا تزال تدور حول نفسها في حالة تعكس العجز وانعدام الرؤية”.

وأشار التكتل إلى أن “الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في كل مناطقه أصبحت نوعًا من الاستباحة المكشوفة لسائر الأراضي اللبنانية، ولذلك تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم التحرّك”. وأضاف: “الحكومة تراقب الاعتداءات كأنها طرف خارجي وتكتفي بتعداد الأضرار وإصدار بيانات الإدانة، بينما هي مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتصل بحصرية السلاح، والقيام بالحملة الدبلوماسية المطلوبة للدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه إزاء الغطرسة الإسرائيلية، وهو ما تقصر به وزارة الخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام