كيان العدو

4 رشقات متتالية.. دفعات صاروخية من إيران نحو كافة أنحاء “إسرائيل”

أطلقت إيران، صباح اليوم الإثنين، أربع رشقات صاروخية متتالية نحو كافة أنحاء “إسرائيل”، ودوّت صفارات الإنذار في شمال ووسط وجنوب الكيان إثر إطلاق وابل الصواريخ من إيران.

وبدأت صباحا الموجة الحادية والعشرين من الهجمات الضاربة بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية على الأراضي المحتلة.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية ان” هذه الموجة تستهدف أهدافًا عسكرية ومراكز دعم عسكرية من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها، مع التركيز على حيفا وتل أبيب”.

وتُنفذ الموجة الحادية والعشرون بعمليات صاروخية وطائرات مسيرة مشتركة باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وباستخدام تكتيكات خاصة لاختراق طبقات درع الدفاع الجوي للكيان الصهيوني.

وطالب الجيش الإسرائيلي المستوطنين بعدم الخروج من الملاجئ جراء الرشقة الصاروخية المتواصلة منذ نحو نصف ساعة.

وذكرت تقارير عبرية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة على امتداد فلسطين المحتلة جراء إطلاق عشرات الصواريخ من إيران.

وسمع دوي انفجارات ضخمة في مدينة القدس المحتلة لاحقاً لتفعيل صفارات الإنذار في مبنى كنيست الاحتلال المدينة.

واكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، دوي صفارات الإنذار وانفجارات متواصلة في أرجاء اسرائيل لأكثر من 20 دقيقة.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن “هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب على إيران”.

فيما أعلنت القناة 13 العبرية سقوط 4 صواريخ إيرانية 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال الاسرائيلي.

وتحدثت مصادر عبرية عن إطلاق نحو 15 صاروخاً باتجاه إسرائيل في الساعة الأخيرة، سقط منها اثنان في صفد وأسدود.

سقوط صاروخ إيراني في أسدود

واعلنت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية انقطاع الكهرباء عن عدة قرى جنوب اسرائيل إثر القصف الإيراني.

ووثقت مشاهد مصورة، سقوط صاروخ إيراني على “تل أبيب” وسط فلسطين المحتلة. في الوقت الذي هرعت فيه فرق الإسعاف والإنقاذ لمواقع سقوط عدد من الصواريخ في وسط وجنوب وشمال فلسطين المحتلة.

انقلاب مركبة أحد المستوطنين أثناء هروبه للملاجىء جراء الصواريخ

ورصدت فيديوهات تداولتها منصات عبرية، اختباء المستوطنين في نفق تزامناً مع هجمات صاروخية إيرانية ودوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

أسدود

وذكرت، أن طائرة إنقاذ تابعة لشركة “إلعال” قادمة من نيويورك تضطر للعودة أدراجها في الجو بعد إطلاق صواريخ إيرانية.

وأفادت تقارير مختلفة، أن 4 رشقات صاروخية أطلقت من إيران صباح اليوم، الأولى منها استهدفت شمال فلسطين، بينما استهدفت الرشقة الثانية وسط وجنوب فلسطين، والرشقة الثالثة وجهت نحو المناطق الشمالية والرابعة نحو جنوب الأراضي المحتلة.

ومن ضمن المناطق المستهدفة، محطة الكهرباء بمدينة أسدود جنوب فلسطين المحتلة بعد إصابتها بصاروخ إيراني.

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، إنه “على إثر تعرّض منشأة بنية تحتية استراتيجية تابعة لشركة الكهرباء في الجنوب لأضرار، سُجّلت انقطاعات في تزويد الكهرباء لعدد من المستوطنات في المنطقة”.

المصدر: مواقع