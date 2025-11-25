الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف مخلين بالامن في عدة مناطق

      اعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن توقيف مطلقي نار ومروجي مخدرات ومخلين بالامن في عدة مناطق.

      وقال البيان “يواصل الجيش ملاحقة مطلقي النار ومروجي المخدرات والمخلين بالامن. وفي هذا السياق، اوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك المواطن (ع.ج.) المطلوب لاطلاق النار واتجاره بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها، اضافة الى ذخائر حربية”.

      وتابع البيان “كما اوقفت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الزرارية – صور، المواطنين (ش.ا.) و(ع.ع.) و(ح.ا.) لتورطهم في اشكال تخلله اطلاق نار في البلدة المذكورة”.

      واضاف البيان “كذلك، اوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال – بعلبك المواطن (ع.ف.) لحيازته كمية كبيرة من القذائف والاسلحة والذخائر الحربية”.

      ولفت البيان الى ان “المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

      مواضيع ذات صلة

      الجيش اللبناني: إصابة عسكري بانفجار جسم مشبوه في وادي زبقين

      الجيش اللبناني: إصابة عسكري بانفجار جسم مشبوه في وادي زبقين

      الجيش اللبناني: توقيف أحد أخطر المطلوبين في كمين على طريق الكنيسة – بعلبك

      الجيش اللبناني: توقيف أحد أخطر المطلوبين في كمين على طريق الكنيسة – بعلبك

      بري في ذكرى الاستقلال: معركتنا مستمرة والوشاية بالجيش طعنة للوحدة الوطنية

      بري في ذكرى الاستقلال: معركتنا مستمرة والوشاية بالجيش طعنة للوحدة الوطنية