الجيش اللبناني: توقيف مخلين بالامن في عدة مناطق

اعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن توقيف مطلقي نار ومروجي مخدرات ومخلين بالامن في عدة مناطق.

وقال البيان “يواصل الجيش ملاحقة مطلقي النار ومروجي المخدرات والمخلين بالامن. وفي هذا السياق، اوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك المواطن (ع.ج.) المطلوب لاطلاق النار واتجاره بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها، اضافة الى ذخائر حربية”.

وتابع البيان “كما اوقفت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الزرارية – صور، المواطنين (ش.ا.) و(ع.ع.) و(ح.ا.) لتورطهم في اشكال تخلله اطلاق نار في البلدة المذكورة”.

واضاف البيان “كذلك، اوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال – بعلبك المواطن (ع.ف.) لحيازته كمية كبيرة من القذائف والاسلحة والذخائر الحربية”.

ولفت البيان الى ان “المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.