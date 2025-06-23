عربي وإقليمي

عراقجي: ننسق مع روسيا المواقف بشأن التصعيد الحالي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، خاصة في أعقاب التطورات الأخيرة.

وقال لدى وصوله: «لطالما جمعتنا بروسيا هواجس وأعداء مشتركون، وقد اعتدنا على التعاون والتشاور الوثيقين لمواجهة التحديات المشتركة، وهذا ما سنقوم به خلال لقائي مع الرئيس بوتين يوم الإثنين».

وأضاف: «في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تهدد النظام الدولي، فإن المشاورات بين إيران وروسيا تحظى بأهمية بالغة، وسنسعى إلى تنسيق المواقف بين البلدين».

وأكد عراقجي أن «الأوضاع الخاصة التي تمر بها المنطقة تتطلب أن تكون المشاورات بين طهران وموسكو أدق وأعمق وأكثر قرباً من أي وقت مضى».

وأوضح أن زيارته إلى موسكو كانت مقررة سلفاً، وأن مجيئه بعد مشاركته في اجتماع إسطنبول يأتي من أجل بحث العدوان الإسرائيلي والتحديات التي تواجه أمن المنطقة مع الرئيس الروسي.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب الهجوم الأميركي على إيران والتصعيد الجديد من جانب واشنطن، و«هو ما يجعل المناقشات الحالية أكثر جديةً واتساعاً».

وأعرب عن تقديره لموقف روسيا من العدوان الأميركي على إيران، قائلاً إنّ «الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية هو عدوان سافر يجب أن يُدان بشدة، ونحن نثمن موقف روسيا التي أدانت هذا الاعتداء بأشد العبارات يوم الأحد».

كما أعرب عن أمله في أن تترافق هذه المواقف مع خطوات عملية في مجلس الأمن الدولي وسائر المحافل الدولية.

وأشار عراقجي إلى لقائه المرتقب مع بوتين، قائلاً: «سنبحث خلال اللقاء قضايا بالغة الأهمية من المؤكد أنها ستخدم مصالح البلدين».

المصدر: مواقع