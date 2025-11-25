سلام: نهوض لبنان يرتبط بشكل أساسي بتطوير مرفأ بيروت

زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، مرفأ بيروت بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وأكّد سلام “الحرص على أن يكون مرفأ بيروت في طليعة المرافئ على البحر المتوسط”.

وأضاف سلام أنّ “الحكومة تعمل على نهوض اقتصادي للبنان، وإنّ ركنًا أساسيًا في أي عملية نهوض اقتصادي هو تطوير مرفأ بيروت وتحديثه، وهو ما يتطلب خطوات عدّة يجب وضعها على السكة الصحيحة، ومنها: استكمال إعادة التأهيل الذي بدأ ولم يكتمل بعد، تحديث الرؤية المستقبلية للمرفأ، تحديث آليات العمل، إعادة بناء الصوامع، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الداخلية”. وتابع أنّ “الأهم هو وضع لبنان ومرفأ بيروت على خارطة المواصلات في المشرق العربي”.

وقال سلام “كلّي ثقة بمجلس إدارة المرفأ الجديد الذي سنكون إلى جانبه، وسنعمل على تلبية أي طلبات له لدفع عمليات التطوير، لأن نهوض البلد يرتبط بشكل أساسي بتطوير مرفأ بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام