    دولي

    وزيرة الدفاع الفرنسية تصل وارسو لتعزيز التعاون العسكري مع بولندا

      وصلت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، كاثرين فوترين، إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية استقبلها خلالها وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسيناك-كاميش، في مراسم ترحيب رسمية شملت استعراضاً عسكرياً للوفود.

      وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين بولندا وفرنسا، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وسط واقع إقليمي متوتر في أوروبا الشرقية.

      وخلال الزيارة، من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الأمن الإقليمي، برامج التدريب المشترك، وتطوير القدرات الدفاعية، بالإضافة إلى التنسيق داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

      المصدر: يونيوز

