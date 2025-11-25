فتح باب الترشح لعضوية مجلسي إدارة “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع”

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لملء موقع أعضاء غير متفرغين، من داخل أو من خارج الملاك، لمجلسي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع، وذلك في إطار تفعيل الإدارة في الوزارة والمؤسسات التي تحت وصايتها، وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد أبوابه ملء الشغور. وتمتد مهلة الترشيح من 25/11/2025 حتى 9/12/2025 ضمناً.

وأكدت الوزارة أن “هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة، وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدراسة ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والمواصفات المطلوبة”.

للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع، يمكن الدخول على الرابطين الآتيين:

إعلان لملء مركز عضو في مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:

https://www.energyandwater.gov.lb

إعلان لملء مركز عضو في مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع:

https://www.energyandwater.gov.lb

إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الإلكتروني الآتي:

لعضوية مجلس إدارة بيروت وجبل لبنان: EBMLJobs@outlook.com

لعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.com

وأكدت الوزارة أنه “لن يقبل أي طلب يُقدّم باليد إلى الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام