الشيخ جبري استقبل رئيس “التجمّع اللبناني العربي”.. دماء الشهداء منارة على طريق الصمود الوطني

استقبل الأمين العام لحركة “الأمة” الشيخ عبد الله جبري، الثلاثاء، رئيس “التجمّع اللبناني العربي” عصام طنانة، حيث تم بحث آخر المستجدّات على الساحة اللبنانية، ولا سيما تداعيات العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت.

ووفق بيان مشترك، جدّد الطرفان إدانتهما الشديدة للعدوان، ولفتا إلى أن “استهداف منطقة مكتظّة بالسكان في وضح النهار يعكس طبيعة الإرهاب المنظّم الذي يمارسه الاحتلال وقادته المجرمون، والسعي إلى فرض معادلات جديدة والضغط على المقاومة”.

وأكد الطرفان أن “ما جرى يمثّل اعتداءً صارخًا على الأمن اللبناني وسيادته”، وطالبا “الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية المواطنين”، وشدّدا على “حق لبنان في الدفاع عن سيادته واستقلاله”.

كما قدّم الطرفان التعازي والمباركة لقيادة المقاومة وعوائل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان، وأكدا أن “دماء الشهداء ستبقى منارة على طريق الصمود الوطني”.

ودعا الطرفان إلى “ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد”، واعتبرا أن “المرحلة تتطلّب تضافر الجهود الشعبية والرسمية لحماية الاستقرار الوطني، ودعم صمود اللبنانيين في وجه التهديدات المستمرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام