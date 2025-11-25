مقتل 9 أطفال وامرأة في هجوم باكستاني على أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء عن مقتل 10 أفغان في قصفٍ باكستاني على إقليم خوست الأفغاني.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إنّ تسعة أطفال وامرأة قُتلوا في قصف باكستاني أصاب منزلاً في إقليم خوست الأفغاني.

وأضاف مجاهد أنّ باكستان نفذت أيضاً غارات في إقليمي كونار وباكتيكا، ممّا أدّى إلى إصابة أربعة مدنيين.

وأوضح المتحدث، في منشورٍ على منصة “أكس” مصحوباً بصور للقتلى، أنّ “القوات الباكستانية الغازية قصفت الليلة الماضية في الساعة 12 بمنطقة جربزو في مقاطعة خوست، منزل المواطن المدني من السكان المحليين ولاية خان، ممّا أدّى إلى استشهاد تسعة أطفال (5 أولاد و4 فتيات) وامرأة واحدة، وتدمير منزلهم”.

وتأتي الغارات بعد يوم من تفجيرين انتحاريين قتلا ثلاثة من أفراد القوات شبه العسكرية في بيشاور بباكستان.

وكان الجيشان الباكستاني والأفغاني قد اشتبكا في تشرين الأول/اكتوبر، ممّا أسفر عن مقتل عشرات، في أسوأ أعمال عنف منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

ووقّع الجانبان على اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في تشرين الأول، لكن محادثات السلام في تركيا انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بسبب خلاف حول الجماعات المسلحة المعادية لباكستان التي تنشط داخل أفغانستان.

المصدر: موقع جريدة الأخبار