الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مقتل 9 أطفال وامرأة في هجوم باكستاني على أفغانستان

      أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء عن مقتل 10 أفغان في قصفٍ باكستاني على إقليم خوست الأفغاني.

      وقال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إنّ تسعة أطفال وامرأة قُتلوا في قصف باكستاني أصاب منزلاً في إقليم خوست الأفغاني.

      وأضاف مجاهد أنّ باكستان نفذت أيضاً غارات في إقليمي كونار وباكتيكا، ممّا أدّى إلى إصابة أربعة مدنيين.

      وأوضح المتحدث، في منشورٍ على منصة “أكس” مصحوباً بصور للقتلى، أنّ “القوات الباكستانية الغازية قصفت الليلة الماضية في الساعة 12 بمنطقة جربزو في مقاطعة خوست، منزل المواطن المدني من السكان المحليين ولاية خان، ممّا أدّى إلى استشهاد تسعة أطفال (5 أولاد و4 فتيات) وامرأة واحدة، وتدمير منزلهم”.

      وتأتي الغارات بعد يوم من تفجيرين انتحاريين قتلا ثلاثة من أفراد القوات شبه العسكرية في بيشاور بباكستان.

      وكان الجيشان الباكستاني والأفغاني قد اشتبكا في تشرين الأول/اكتوبر، ممّا أسفر عن مقتل عشرات، في أسوأ أعمال عنف منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

      ووقّع الجانبان على اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في تشرين الأول، لكن محادثات السلام في تركيا انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بسبب خلاف حول الجماعات المسلحة المعادية لباكستان التي تنشط داخل أفغانستان.

      المصدر: موقع جريدة الأخبار

      مواضيع ذات صلة

      باكستان.. مقتل 3 وجرح آخرين في هجوم على مقر لشرطة الحدود في بيشاور

      باكستان.. مقتل 3 وجرح آخرين في هجوم على مقر لشرطة الحدود في بيشاور

      باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية في مجالها الجوي

      باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية في مجالها الجوي

      قوات الأمن الباكستانية تقتل 23 مسلحاً في عمليتين قرب الحدود الأفغانية

      قوات الأمن الباكستانية تقتل 23 مسلحاً في عمليتين قرب الحدود الأفغانية