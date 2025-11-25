تحطم طائرة أميركية مسيّرة من طراز “إم كيو-9 ريبر” قبالة كوريا الجنوبية خلال مهمة روتينية

أعلنت مصادر عسكرية أميركية أن طائرة مسيّرة من طراز “إم كيو-9 ريبر” تابعة للقوات الجوية الأميركية تحطمت قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية أثناء تنفيذها مهمة روتينية.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع فجر الاثنين، قرابة الساعة 4:35 صباحًا، بالقرب من جزيرة مالدوري قبالة مدينة غونسان، على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوب العاصمة سيئول.

وأفادت القوة الجوية السابعة الأميركية، المتمركزة في قاعدة كونسان الجوية في غونسان، أن الطائرة سقطت أثناء مهمة اعتيادية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات العامة نتيجة الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأميركي أنشأ وحدة استطلاع متخصصة في تشغيل الطائرات المسيّرة بقاعدة كونسان في سبتمبر الماضي، بعدما كان يعتمد سابقًا على نشر هذه الطائرات بشكل دوري في كوريا الجنوبية.

المصدر: روسيا اليوم