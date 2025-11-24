الدفاع المدني ينتشل رفات 14 شهيدًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، الاثنين، رفات 14 شهيدًا فلسطينيًا من تحت أنقاض منزلين دمّرهما طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي الإبادة في مخيم المغازي وسط القطاع، وذلك بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل وسط ظروف شديدة الصعوبة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن “الطواقم تمكنت من الوصول إلى الرفات المدفونة تحت الركام، حيث تبيّن أن ثمانية شهداء من عائلة أبو حامدة وستة شهداء من عائلة الحاج يوسف، في مشهد يعكس حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الهجمات الإسرائيلية على المخيم”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، “تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني مكافحة الوصول إلى آلاف الشهداء المدفونين تحت مئات المنازل المدمرة، في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة، وخاصة الحفارات الضرورية لرفع الركام”.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنصّلها من التزاماتها، عبر منع دخول المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع ما خلّفته الحرب من دمار واسع.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال دمّر خلال عامي الإبادة 90% من البنى التحتية المدنية، ما نتج عنه أكثر من 70 مليون طن من الركام، في واحدة من أضخم الكوارث الإنسانية التي شهدتها المنطقة.

وكان جهاز الدفاع المدني قد أشار في بيانات سابقة إلى أن عشرات العائلات ما تزال توجّه مناشدات للمطالبة بانتشال ذويها بعد أشهر على استشهادهم، إلا أن الطواقم تعجز عن الاستجابة بسبب غياب المعدات اللازمة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام