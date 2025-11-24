حماس تحذر من قنابل موقوتة تهدد أطفال غزة وتدعو العالم لإزالة مخلفات الاحتلال

أكدت حركة حماس الاثنين أن “تصاعد إصابات الأطفال جرّاء انفجار مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعكس حجم الخطر المتنامي الذي يهدد حياة المدنيين، وسط استمرار حرب الإبادة والتدمير التي يتعرض لها القطاع”.

وأوضح الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن “هذه المخلفات الخطرة باتت تُشكّل قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”، ودعا “الجهات الدولية ذات العلاقة إلى تحرّك عاجل لإزالتها وحماية الشعب الفلسطيني من آثار العدوان المستمرة”.

وفي السياق، أصيب طفلان الاثنين إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في منطقة التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أعلنت الشرطة عن إصابة طفل آخر بجروح متوسطة جرّاء انفجار مشابه في منطقة الشاطئ الشمالي.

ودعت الشرطة “الأهالي إلى توعية أطفالهم بخطورة العبث بأي جسم مجهول أو قذيفة غير منفجرة”، مطالِبةً “بالإبلاغ الفوري عن أي مخلفات عبر الاتصال بالرقم 100 للشرطة أو 109 للعمليات المركزية”.

ويأتي هذا التحذير في ظل تفاقم المخاطر الإنسانية الناتجة عن آلاف الذخائر غير المنفجرة التي خلّفها الاحتلال، والتي تستمرّ في تهديد حياة سكان القطاع، وخاصة الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام