إعلام “إسرائيلي”: كاتس يجمّد تعيينات رئيس الأركان لمدة 30 يوماً وسط تصاعد الخلافات

أفاد موقع “والاه” الصهيوني أن وزير الحرب يسرائيل كاتس قرّر تجميد التعيينات في المناصب العسكرية الرفيعة لمدة 30 يوماً، في ظل تصاعد التوتر والخلاف مع رئيس الأركان إيال زامير.

ويأتي هذا القرار بانتظار الانتهاء من دراسة تقرير الطاقم برئاسة الجنرال المتقاعد سامي ترغمان، والمتعلق بتحقيقات الجيش حول أحداث 7 أكتوبر.

وأوضح كاتس أنه بعد إعلان زامير عن مسؤوليات فردية لقادة وضباط بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023، فقد كلّف “مراقب المؤسسة الأمنية”، العميد الاحتياط يائير فلنسكي، بإجراء فحص معمّق لتقرير “لجنة تورغمان”.

كما طلب كاتس من مراقب وزارة الحرب توسيع نطاق الفحص ليشمل مسؤولية مكتب منسق أعمال الحكومة.

ووفقاً لـ”والاه”، فقد سلّم رئيس الأركان تقرير لجنة تورغمان إلى كاتس دون إطلاعه المسبق عليه، ما فاجأ الوزير بالاستنتاجات الشخصية التي تضمنها، والتي علم بها عبر وسائل الإعلام.

وأعلن كاتس أن “مراقب المؤسسة الأمنية” سيُكلَّف أيضاً بصياغة معايير موحّدة لاستخلاص الاستنتاجات الشخصية، على أن تُعرض خلال شهر.

المصدر: موقع والاه العبري