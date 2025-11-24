مسيرة في بيروت استنكارا للاستباحة الاسرائيلية للاراضي اللبنانية

إنطلقت ظهر اليوم في منطقة الحمرا ببيروت، المسيرة التي دعا إليها عدد من الصحافيين والناشطين، إستنكارا للإستباحة الإسرائيلية اليومية للأراضي اللبنانية، منذ توقيع اتفاقية وقف النار، وللمطالبة باسترجاع الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمشاركة عشرات المواطنين، بالاضافة الى الناشط المفرج عنه أخيرا من السجون الفرنسية جورج عبدالله، وشخصيات سياسية وفكرية وإعلامية.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة التي سلكت شارع الحمرا، الأعلام اللبنانية والفلسطينية، ورايات عدد من الأحزاب، واللافتات المنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية، والمؤكدة أن لا طائفة محمية من تلك الإعتداءات، كما بثت الأناشيد الحماسية عبر مكبرات الصوت.

وأطلق المشاركون الهتافات المؤكدة على ضرورة “بقاء المقاومة لدحر الإحتلال وتحرير الأرض”. ووجهوا التحية الى الجيش اللبناني.

كما دعوا الدولة الى العمل “بجدية على إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب، والمباشرة بإعادة إعمار ما دمرته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام