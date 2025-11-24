الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:40
    لبنان

    رابطة الشغيلة: لتعزيز معادلة الشعب والجيش والمقاومة باعتبارها السد المنيع

       اعتبرت “رابطة الشغيلة” في بيان، أنه “أمام هذا العدوان المتصاعد، فإن المطلوب لبنانيا هو:  وحدة الموقف الوطني: عبر تعزيز الجبهة الداخلية، وتغليب لغة الوحدة والتلاحم بين كل اللبنانيين، ورفض أي محاولة لشق الصف أو استغلال العدوان لأهداف سياسية داخلية ضيقة، والتأكيد عى ضرورة تعزيز معادلة الشعب والجيش والمقاومة باعتبارها السد المنيع في وجه أي عدوان، وتحرك الدبلوماسية اللبنانية على كل المستويات العربية والدولية لكشف جرائم العدو الإسرائيلي وكشف زيف ادعاءاته المبنية على “الدفاع عن النفس”.

      ووجهت رابطة الشغيلة أحر التعازي والتبريكات إلى أهلنا في الضاحية الجنوبية، وإلى قيادة حزب الله، بالشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان الغادر، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

