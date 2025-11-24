الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:33
    دولي

    الغابون وفرنسا.. مسار جديد من التعاون بين البلدين

      أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إيمانه بـشراكة جديدة مع الغابون، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب الرئيس الغابوني برايس أوليغي نغيما، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز وتجديد العلاقات الثنائية بعد عامين على التوتر الذي أنهى حكم عائلة بونغو المستمر منذ 55 عاماً.

      وفي هذا الإطار قال ماكرون إنّ “إفريقيا لم تعد قارة مخصّصة لاستخراج الموارد فقط، مؤكداً ضرورة بناء نماذج تعاون جديدة تقوم على الاستثمار في الطاقة والتحولات الاقتصادية، وتعظيم قيمة الموارد الأفريقية عبر تحويلها محلياً بما يعود بالفائدة على شعوب القارة”.

      من جهته قال نغيما أنّ بلاده تعوّل على التعاون القضائي مع فرنسا لتنفيذ قرارات المحاكم وإعادة الأصول المنهوبة إلى الشعب الغابوني.

      وختم موجهاً حديثه إلى ماكرون: “يعكس حضوركم رغبتنا المشتركة في بداية جديدة، وبناء تعاون قائم على الثقة والحوار والمساواة، برؤية رابح للجميع.”

      المصدر: وكالة يونيوز

