بريطانيا.. ناشطون يهاجمون مصنعاً يزوّد “إسرائيل” بمكونات لطائرات “إف-35”

وثّق ناشطون بريطانيون عملية استهداف نفّذوها ضد مصنع عسكري في المملكة المتحدة يُنتج مكوّنات تُستخدم في أسلحة الجيش الصهيوني، وبينها أجزاء لطائرات “إف-35”.

واستهدف الناشطون مقر شركة لاند أميتيك (Land AMETEK)، التي تصنّع أيضاً تجهيزات لصالح شركة إلبيت سيستمز (Elbit Systems) الصهيونية، وهي من أبرز الشركات المزوّدة للجيش الصهيوني بالتقنيات العسكرية.

وخلال العملية، ترك النشطاء عبارات احتجاجية على واجهة المبنى تندّد بتعاون الشركات البريطانية مع الجيش الصهيوني، وتعكس غضبهم من الحرب التي تشنّها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما وقام الناشطون برش طلاء أحمر على جدران المصنع في إشارة رمزية إلى الدماء التي تُراق نتيجة الهجمات على المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: روسيا اليوم