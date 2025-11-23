الأحد   
    لبنان

    كمال الخير نعى القائد الطبطبائي: دماء الشهداء تنير الدرب حتى التحرير

      نعى رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير في بيان له الاحد القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي. واكد أنه “قاد مسيرة جهادية حافلة بالانتصارات في مواجهة العدو الصهيوني”.

      وأضاف الخير “عاش بطلاً ومات بطلا وترك خلفه مدرسة جهادية متكاملة سيواصل حمل رايتها إخوانه المجاهدون لمتابعة المسيرة”، وتابع ان “دماء هذا القائد الكبير ورفاقه الشهداء ستنير درب المقاومين الساعين لتحرير كامل التراب الوطني اللبناني وفلسطين المحتلة من النهر إلى البحر”.

      وطالب الخير “الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن والشعب، وإعلان الحداد العام بمناسبة استشهاد قائد وطني عظيم قدّم شبابه وتضحياته ودمه في سبيل لبنان”.

      وأكد الخير “الوقوف إلى جانب حزب الله والمقاومة”، متقدماً “بالعزاء والتبريك إلى قيادة الحزب والمجاهدين وعائلات الشهداء”، سائلاً الله أن” يمنّ عليهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

