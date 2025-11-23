ألوية الناصر صلاح الدين: حزب الله سيظل الجدار الصلب بوجه كل المؤامرات

نعت “ألوية الناصر صلاح الدين” في بيان لها مساء الأحد القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى بالعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشادت الألوية “بسيرة الشهيد القائد الجهادية العطرة وحياته الزاخرة والعامرة بالمقاومة والجهاد وإذلال الكيان الفاشي، عبر تاريخ ممتد من التفاني في الدفاع عن الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها”.

وأشارت الألوية إلى أن “سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبطال الأمة، وفي مقدمتهم أبطال وقادة حزب الله، لم تحقق يومًا أي إنجاز واضح للكيان الصهيوني، بل كانت دائمًا ترتد وبالًا على الكيان المارق”، وأكدت أن “حزب الله ومقاومته الإسلامية الباسلة سيظلان الجدار الصلب والدرع الحصين في وجه كل المؤامرات”.

المصدر: موقع المنار