“الجبهة الديمقراطية” تدين العدوان الإسرائيلي على الضاحية: تصعيد خطير وتجاوز لكافة القوانين

دانت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان في بيان لها الأحد العدوان الإسرائيلي الذي طال مبنى سكني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأكدت أن “هذا العدوان يشكل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لنهج الاحتلال في خرق السيادة اللبنانية وتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار وكافة القوانين والمواثيق الدولية”.

وشددت الجبهة على “وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الذي يستهدف كرامة وأمن شعوب المنطقة بأسرها”، وطالبت “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل وقف الاعتداءات المتكررة”، وأكدت أن “استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة انتهاكاته الخطيرة وسياساته العدوانية بحق فلسطين ولبنان والمنطقة”.

ودعت الجبهة إلى “اتخاذ خطوات فاعلة لردع الاحتلال وإجباره على وقف ممارساته العدوانية، والعمل الجاد على حماية شعوب المنطقة من التهديدات المستمرة”.

المصدر: بريد الموقع