الأحد
23 11 2025
2 جمادى الآخرة 1447
بيروت 20:37
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
2 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
04:51
صلاة الصبح
04:59
الشروق
06:17
الظهر
11:24
العصر
14:12
المغرب
16:50
العشاء
17:44
منتصف الليل
22:45
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
تقارير مصورة
بضوء أخضر أميركي… العدوّ الصهيوني يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان
23-11-2025 20:08 مساءً
بمباركة أميركية ، عدوان صهيوني على العاصمة اللبنانية .
تقرير: منى طحيني
المصدر:
موقع المنار
الاعتداء الصهيوني
الضاحية الجنوبية
العدو الاسرائيلي
حارة حريك
لبنان
مواضيع ذات صلة
“الجبهة الديمقراطية” تدين العدوان الإسرائيلي على الضاحية: تصعيد خطير وتجاوز لكافة القوانين
20:31
“لجنة الأسير سكاف” دانت العدوان على الضاحية: لن يثنينا عن التمسك بالموقف المشرف لحماية وطننا
20:03
النائب مطر دان العدوان على الضاحية: يثبت أن “إسرائيل” ترفض لغة التفاوض
19:59