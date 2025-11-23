الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:37
    تقارير مصورة

    بضوء أخضر أميركي… العدوّ الصهيوني يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

    بمباركة أميركية ، عدوان صهيوني على العاصمة اللبنانية .

    تقرير: منى طحيني

    المصدر: موقع المنار

