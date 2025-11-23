“جبهة العمل” استنكرت العدوان على الضاحية: لتلاحم الجيش والشعب والمقاومة وأخذ القرار المناسب

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الأحد “العدوان والغارة الصهيونية الحاقدة الغادرة على الضاحية الجنوبية الأبية”، وأكدت أن “العدو الإسرائيلي اخترق وتجاوز كل الخطوط الحمراء”.

وأشارت الجبهة إلى أن “العدوان الصهيوني الإجرامي السافر والغارة الحاقدة الغادرة استهدفت مبنىً وشققًا سكنية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية الأبية، وأدت إلى ما أدت إليه من ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بالعشرات ودمار كبير هائل”.

واعتبرت الجبهة أنه “لا حل مع هذا العدو المجرم إلا حل واحد معروف، لأنه تجاوز باعتداءاته المستمرة الغادرة واستباحته للحياة الإنسانية في لبنان كل الخطوط الحمراء”.

وأشارت الجبهة إلى “المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الدولة اللبنانية بكل أجهزتها من أجل صدّ وردع ووقف العدوان، بعد أن ضرب العدو كعادته بعرض الحائط كل الاتفاقات والعهود والمواثيق، وبعد أن أعلن جهارًا أن كل شيء مستباح في لبنان، حتى المخيمات الفلسطينية، وما العدوان على مخيم عين الحلوة وارتقاء حوالي 13 شهيدًا من الفتيان عنا ببعيد”.

وأكدت الجبهة على “ضرورة تلاحم الجيش والشعب والمقاومة، وعلى أهمية أخذ القرار المناسب من جميع المسؤولين (دولةً وجيشًا وشعبًا ومقاومة)، بعد أن بلغ السيل الزبى، وبعدما تأكد للجميع أن هذا العدو اليهودي الصهيوني المجرم ماضٍ في عدوانه وإجرامه وقتله وتدميره وتوسيع احتلاله حتى النهاية”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي اعتدى الاحد على مبنى سكني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى الى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 بجروح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام