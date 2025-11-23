الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    حريق كبير في بلدة الحلوسية والعمل جار على إخماده

      اندلع بعد ظهر الأحد حريق كبير في خراج بلدة الحلوسية – قضاء صور جنوب لبنان، حيث لا تزال تعمل فرق الإطفاء على مكافحة النيران التي تزداد صعوبة بفعل الرياح الخماسينية، ما ساهم في توسّع رقعة الحريق بشكل كبير.

      وبذل عناصر الإطفاء جهودًا متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الحقول المجاورة، رغم الظروف المناخية القاسية.

      وناشد فريق الدفاع المدني البلديات المجاورة المساهمة في تزويد سيارات الإطفاء بالمياه بشكل عاجل، نظرًا للحاجة الملحّة والدعم المطلوب لإخماد الحريق بالكامل.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      حريق دبعل ـ الضنية يعاود الاشتعال للمرة الثالثة ومناشدات لإخماده

      حريق دبعل ـ الضنية يعاود الاشتعال للمرة الثالثة ومناشدات لإخماده

      إخماد حريق في بلدة عندقت العكارية شمال لبنان

      إخماد حريق في بلدة عندقت العكارية شمال لبنان

      حريق كبير في بلدة عندقت شمال لبنان وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

      حريق كبير في بلدة عندقت شمال لبنان وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده