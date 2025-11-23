حريق كبير في بلدة الحلوسية والعمل جار على إخماده

اندلع بعد ظهر الأحد حريق كبير في خراج بلدة الحلوسية – قضاء صور جنوب لبنان، حيث لا تزال تعمل فرق الإطفاء على مكافحة النيران التي تزداد صعوبة بفعل الرياح الخماسينية، ما ساهم في توسّع رقعة الحريق بشكل كبير.

وبذل عناصر الإطفاء جهودًا متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الحقول المجاورة، رغم الظروف المناخية القاسية.

وناشد فريق الدفاع المدني البلديات المجاورة المساهمة في تزويد سيارات الإطفاء بالمياه بشكل عاجل، نظرًا للحاجة الملحّة والدعم المطلوب لإخماد الحريق بالكامل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام