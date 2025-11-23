نواف سلام: سنواصل العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية لحماية اللبنانيين

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف سلام في بيان له الأحد إن “حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولوية الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة”، وتابع: “هي ستواصل العمل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل حماية اللبنانيين، ومنع أي تصعيد مفتوح، وبما يضمن وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من أرضنا وعودة أسرانا”.

واعتبر سلام أن “الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار يمر عبر التطبيق الكامل للقرار 1701، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمهامه”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي اعتدى الاحد على مبنى سكني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى الى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 بجروح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام