تقي الدين: “إسرائيل” تخرق كل الاتفاقية وترفض وقف الأعمال العدائية على لبنان

قال رئيس حزب “الوفاق الوطني” في لبنان بلال تقي الدين في بيان له الأحد إن “استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت من العدو الإسرائيلي المجرم محاولة للضغط على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني وعلى المقاومة لتنفيذ المطلوب من قبل إسرائيل وحليفتها أمريكا”.

وأضاف تقي الدين “ها هي إسرائيل تخرق كل الاتفاقية وترفض التجاوب في وقف الأعمال العدائية على لبنان”، وتابع: “إسرائيل، بدعم كبير من الولايات المتحدة، تحاول أن تكرس نفسها أنها هي صاحبة القرار ولا يردعها أحد، وهي تثبت اليوم أنها تضرب متى تشاء وكيفما تشاء، إنها محاولة خبيثة”.

وختم تقي الدين “رحم الله الشهداء، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي اعتدى الاحد على مبنى سكني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى الى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 بجروح.