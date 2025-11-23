الرئيس عون: استهداف “إسرائيل” للضاحية الجنوبية دليل على رفضها تنفيذ القرارات الدولية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن استهداف الكيان الإسرائيلي للضاحية الجنوبية من بيروت بعد ظهر اليوم، والذي تزامن مع ذكرى الاستقلال، يمثل “دليلاً جديداً على عدم اكتراث إسرائيل بالدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان، ورفضها تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة بأسرها”.

وأضاف الرئيس عون: “إن لبنان، الذي التزم بوقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعاً لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقناً لمزيد من الدماء من جهة أخرى”.

المصدر: اعلام رئاسة الجمهورية