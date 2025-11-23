الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون: استهداف “إسرائيل” للضاحية الجنوبية دليل على رفضها تنفيذ القرارات الدولية

      اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن استهداف الكيان الإسرائيلي للضاحية الجنوبية من بيروت بعد ظهر اليوم، والذي تزامن مع ذكرى الاستقلال، يمثل “دليلاً جديداً على عدم اكتراث إسرائيل بالدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان، ورفضها تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة بأسرها”.

      وأضاف الرئيس عون: “إن لبنان، الذي التزم بوقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعاً لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقناً لمزيد من الدماء من جهة أخرى”.

      المصدر: اعلام رئاسة الجمهورية

      مواضيع ذات صلة

      طلال حاطوم للمنار: استهداف الضاحية عدوان إسرائيلي غادر وعلى الدولة التحرك

      طلال حاطوم للمنار: استهداف الضاحية عدوان إسرائيلي غادر وعلى الدولة التحرك

      النائب علي عمار: الاعتداء على لبنان هو تجاوز للخط الأحمر

      النائب علي عمار: الاعتداء على لبنان هو تجاوز للخط الأحمر

      عدوان إسرائيلي في الضاحية الجنوبية يستهدف شقة سكنية في حارة حريك

      عدوان إسرائيلي في الضاحية الجنوبية يستهدف شقة سكنية في حارة حريك