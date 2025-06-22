لبنان

الرئيس بري استنكر التفجير الذي استهدف كنيسة بدمشق: الإرهاب لا طائفة ولا دين له

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التفجير الارهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق.

وتقدم الرئيس بري في بيان له الاحد بأحر التعازي من بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن ابناء الكنيسة الارثوذكسيه في سوريا ولبنان ومن ذوي ضحايا العمل الارهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنين داخل كنيسة مارالياس في حي الدويلعة في دمشق مساء الأحد”، متمنيا “للجرحى الشفاء العاجل”.

وأكد الرئيس بري أن “الإرهاب لا طائفة ولا دين له وأن رعاته سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول، هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء التي جاءت من أجل كرامة الإنسان لأي دين أو طائفة إنتمى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام