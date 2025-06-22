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قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدتي المغير وقبلان بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء يوم الأحد قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وبالسياق، أفاد رئيس “مجلس قروي المغير” أمين أبو عليا أن “قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات”.

من جهة ثانية، اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء يوم الأحد بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية واحتجزت سيدة وطفلها أثناء مرورهما وسط البلدة، كما فتشت عدداً من المركبات”.

المصدر: وكالة وفا