الاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متعددة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيشها، بالإضافة إلى التنكيل بالمواطنين واعتقال عدد كبير منهم.

وأفادت مصادر محلية بتعرض عدد من الفلسطينيين لإصابات جراء اعتداء مستوطنين صهاينة عليهم في بلدة عور التحتا وسط الضفة الغربية، إلى جانب هجمات متكررة على الأهالي في بلدة جبع شمال القدس المحتلة.

كما سجلت إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال في منطقة قلقيليا. وفي طوباس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة بعدد من الآليات العسكرية، وسط حالة من التوتر الأمني.

وطالت اعتداءات قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة صور باهر المقدسية، والتي أسفرت عن إصابة أحد المواطنين الفلسطينيين ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، ونفذت عمليات تمشيط مكثفة داخل محيط الجامعة.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الضفة الغربية خالد الفقيه.

المصدر: موقع المنار