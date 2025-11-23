غزة | جيش الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خرقه لإتفاق وقف اطلاق النار في غزة منفذا غارات جوية واستهدافات مباشرة للمواطنين.

وأفيد فجراً عن شن طيران الاحتلال حزاماً نارياً شرق مدينة خان يونس واستهداف مدينة رفح جنوب القطاع مترافقاً مع قصف مدفعي.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف وتدمير مبانٍ سكنية في محيط دوار زايد شرقي بيت لاهيا، شمالي غزة، وفي مدينة خان يونس جنوباً.

وكانت اعتداءات الاحتلال في الساعات الاربع والعشرين الماضية أسفرت عن ارتقاء ما لا يقل عن اربعة وعشرين شهيدا وإصابة العشرات جرَّاء الغارات الجوية التي استهدفت سيارة مدنية في حي الرمال في مدينة غزة، ومنازل مأهولة غرب مدينة دير البلح وفي محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

آخر الاجواء والتطورات مع مدير مكتب المنار في غزة: