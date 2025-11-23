فلسطين | حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت المواطن صاحب موسى بحر و نجله حمزة، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين.

وحطّم جنود الاحتلال جزءًا من صرح يحمل أسماء شهداء بيت أمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24ساعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة راتب عمرو، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام منطقة سنجر في مدينة دورا ، والشاب طارق علي العواودة من منطقة حدب الصرة جنوب الخليل.

كما واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي الخالديه والبركه شرق يطا واعتقلت الشابين احمد ياسر الجبارين وجبريل ابراهيم الجبارين، وذلك بعد مداهمة منازلهم، كما واستولى جيش الاحتلال على أجهزة كاميرات المراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شوكة ومهدي زيادة، عقب اقتحامها شارع الصف في مدينة بيت لحم، بعد مداهمة عدة منازل بالمنطقة.

وفي أريحا اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

المصدر: وكالات