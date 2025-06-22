لبنان

“القومي” استنكر العدوان الاميركي على إيران: محاولة لإنقاذ الاحتلال الصهيوني من المأزق

استنكر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاحد العدوان الاميركي على إيران. واعتبر ان “هذا العدوان هو إعلان حرب واضح من الجانب الأميركي واشتراك بالعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلاميّة، وبرهان واضح على أنّ ممارسات الصهاينة العدوانيّة والإرهابيّة هي بغطاء ودعم وأمر أميركي مباشر” .

ورأى البيان ان “هذا العدوان الأميركي على إيران هو محاولة لإنقاذ الاحتلال الصهيوني من المأزق الذي وقع فيه، حيث بات يرزح تحت قصف إيراني يومي للمدن المحتلّة طاول مختلف قدرات العدوّ العسكريّة والتقنيّة والأمنيّة، كما أنّ محاولات العدو ضرب عناصر القوّة في داخل الجمهوريّة الإسلاميّة سقط ومعه سقطت غطرسة المحتلّ الصهيوني أمام إرادة وعزيمة الدولة والجيش والحرس الثوري والشعب في إيران، وها هي الولايات المتّحدة تسعى جاهدة لإخراجه من الأزمة التي وضع نفسه فيها” .

ودعا البيان “جميع القوى الحيّة والمقاومة في العالمين العربي والإسلامي الى الجهوزية التامّة على كافّة الصعد لمواجهة ما يحصل ورفضه وعدم القبول به مهما كلّف ذلك من جهد وتضحية، لأنّ عصر الاستسلام والهزائم قد ولّى، ولن نرضخ لإرادة الخارج المذلّة وسنقاوم حتى تنتصر إرادتنا وتتحرّر أرضنا” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام