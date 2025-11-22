السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ترحيب روسي بخطة واشنطن لوقف الحرب في اوكرانيا

      تزداد الضغوط الأميركية على أوكرانيا، بعدما منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كييف مهلة حتى الخميس المقبل للقبول بخطة السلام التي تقضي بتنازلات إقليمية وتقليص حجم الجيش ومنع انضمامها إلى الناتو. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تواجه واحدة من أصعب لحظات تاريخها، مشددًا على أنه لن يخون المصلحة الوطنية ولن يقبل اتفاقًا يمسّ سيادة أوكرانيا.
      وفي المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استلام الخطة الأميركية، معتبرًا أنها يمكن أن تشكل أساسًا للنقاش، بينما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لكييف ورفضه أي استسلام أمام روسيا.

      تقرير : رنا شقير

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مدير وكالة الاستخبارات الدنماركية: روسيا تشن حربا هجينة ضد بلادنا بهدف خلق حالة من عدم اليقين

      مدير وكالة الاستخبارات الدنماركية: روسيا تشن حربا هجينة ضد بلادنا بهدف خلق حالة من عدم اليقين

      لافروف: لا لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي

      لافروف: لا لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي