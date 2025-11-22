ترحيب روسي بخطة واشنطن لوقف الحرب في اوكرانيا

تزداد الضغوط الأميركية على أوكرانيا، بعدما منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كييف مهلة حتى الخميس المقبل للقبول بخطة السلام التي تقضي بتنازلات إقليمية وتقليص حجم الجيش ومنع انضمامها إلى الناتو. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تواجه واحدة من أصعب لحظات تاريخها، مشددًا على أنه لن يخون المصلحة الوطنية ولن يقبل اتفاقًا يمسّ سيادة أوكرانيا.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استلام الخطة الأميركية، معتبرًا أنها يمكن أن تشكل أساسًا للنقاش، بينما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لكييف ورفضه أي استسلام أمام روسيا.

تقرير : رنا شقير

المصدر: موقع المنار