قفزة كبيرة في الاعتداءات في الضفة الغربية المحتل

في الضفة الغربية المحتلة ، رصدت التقارير قفزة كبيرة في نوع وعدد الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين وجميعها بغطاء سياسية وامني .

تقرير: حسين محمد

اسهب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان بالحديث عن الاعتداءات الصهيونية المستمرة على بلدات الضفة الغربية.. المكتب واستناداً الى بيانات بعض المؤسسات الامنية والحقوقية والاهلية الصهيونية. لفت الى انه سجل خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة جريمة قومية صهيونية بمعدل حادثتين يومياً.. مع تسجيل زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي.. ومنذ بداية العام أُصيب 174 فلسطينيًا في جرائم المستوطنين، بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي ، وفي المجمل أُصيب 376 فلسطينيًا في هذه الاعتداءات منذ بداية الحرب..

المصدر: موقع المنار