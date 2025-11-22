ترحيب روسي بالخطة الامريكية لوقف الحرب في أوكرانيا.. وترامب يمهل زيلينسكي حتى الخميس المقبل للموافقة

تتصاعد الضغوط الأميركية على أوكرانيا مع دخول الأزمة مرحلة سياسية حسّاسة، بعد منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كييف مهلة حتى الخميس المقبل للقبول بخطة السلام الجديدة، التي تتضمّن تنازلات إقليمية جوهرية، وتقليص حجم الجيش، ومنع انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده تمرّ بإحدى أصعب لحظات تاريخها، مشدداً على أنّه “لن يخون المصلحة الوطنية، ولن يوقّع على أي اتفاق يمسّ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.”

في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو تسلّمت رسميًا الخطة الأميركية، معتبرًا أنها قد تشكّل أرضية مبدئية للنقاش، شرط أن تراعي الوقائع الميدانية ومصالح روسيا الأمنية.

أما الاتحاد الأوروبي، فأعاد التأكيد على دعمه الكامل لكييف، رافضًا أي صيغة يرى أنها تؤدي إلى استسلام سياسي أو عسكري أمام موسكو، ومشدّدًا على أنّ مستقبل أوكرانيا يقرره شعبها وحده.

المصدر: موقع المنار