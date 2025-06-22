لبنان

“الهيئة الإسلامية للإعلام” دانت العدوان الأميركي على إيران: يؤكد الشراكة مع العدو الإسرائيلي في جرائمه

دانت “الهيئة الإسلامية للإعلام” في لبنان في بيان له الاحد “الاعتداء الأميركي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنشآتها النووية”، وأكدت انه “يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

ورأت الهيئة أن “هذا العدوان غير المبرر على دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويمثل أنموذجا واضحا لسلطة النهب والعدوان والبلطجة الأميركية”، واشارت الى ان “الولايات المتحدة والغرب المتصهين لطالما كانوا شركاء أساسيين للعدو الإسرائيلي في جرائمه وحربه الظالمة على فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق وإيران”.

ودعت الهيئة “العرب والمسلمين إلى الاستيقاظ من غفلتهم والتعبير بقوة عن غضبهم وإعلان تضامنهم الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان والنهوض بواجبهم الشرعي والتصدي بكل الوسائل للسياسات الأميركية والاسرائيلية العدوانية حتى تحرير المنطقة من شرورهم وإجرامهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام