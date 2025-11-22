البرهان: هدفنا القضاء نهائياً على “الدعم السريع”

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، أنّ هدف الجيش هو القضاء نهائياً على قوات الدعم السريع، وذلك عقب أيام من إعلانه التعبئة العامة في القوات المسلحة.

وقال البرهان، خلال زيارته مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم، إنّ «الجيش يسعى لهدف واحد يتمثل في القضاء على مليشيا الدعم السريع»، مؤكّداً على تصميم القوات المسلحة على «استئصال المليشيا المتمردة تماماً، وتطهير كل شبر من أرض الوطن».

ويوم أمس، رحّبت قوات الدعم السريع بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيّته العمل على إنهاء الحرب في السودان، مؤكدةً أنّها ستردّ بشكلٍ «كامل وجاد» على مبادرات الوساطة.

يأتي ذلك بعدما أعرب مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، عن استعداده للتعاون مع واشنطن والرياض.

وكان الرئيس الأميركي قد أكّد الأربعاء عزمه على إنهاء «الفظائع» الدائرة في السودان بين «الدعم السريع» والجيش منذ نيسان/أبريل 2023، “بناءً على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، حسب ترامب.

