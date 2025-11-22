وزير العمل محمد حيدر يجول في صيدا وجزين ويؤكد أن الاستقلال يبقى ناقصاً بوجود العدو الإسرائيلي

أنهى وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، جولته التي قام بها على فعاليات مدينة صيدا الدينية، والتي بدأها صباح اليوم بزيارة مجمع السيدة الزهراء (ع)، حيث قرأ الفاتحة على ضريحي العلامة الشيخ عفيف النابلسي والشهيد القائد الحاج محمد عفيف، ثم التقى في المجمع الدكتور الشيخ صادق النابلسي.

بعد ذلك، التقى الوزير حيدر مفتي صيدا والزهراني في دار الإفتاء الجعفري، الشيخ محمد عسيران، كما زار مطرانية الروم الأرثوذكس في صيدا، حيث اجتمع بالمطران إلياس الكفوري، وزار كذلك مطرانية الموارنة والتقى المطران مارون العمار.

وتابع الوزير حيدر جولته في المدينة بلقاء مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، واختتم زياراته لصيدا بجولة إلى دار العناية في منطقة الصالحية.

ثم توجه الوزير حيدر إلى مدينة جزين، حيث يعقد في وقت لاحق اليوم اجتماعاً في بلديتها، ويلتقى باتحاد بلديات المدينة، ويجول في سوق جزين الحرفي ليجتمع بعد ذلك باتحاد بلديات الريحان.

وفي تصريح له خلال الجولة، أكد الوزير حيدر أن الاستقلال بوجود العدو الإسرائيلي لا يزال ناقصاً، لكن بهمة الجميع ودماء الشهداء وتضحيات الجيش اللبناني سيصل اللبنانيون إلى الاستقلال المنشود.

كما وجه التحية للشهداء الذين سقطوا في مخيم عين الحلوة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، معتبراً أن هذا العدوان رسالة واضحة من العدو لإثارة التفرقة والرعب في المنطقة، إلا أن الوحدة الداخلية ستظل سداً منيعاً يُفشل مشروع العدو.

