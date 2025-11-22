انتكاسات متتالية تعرقل مشروع ترامب لتشييد درع “القبة الذهبية”

يواجه مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشييد منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة بـ”القبة الذهبية” سلسلة انتكاسات لافتة، وسط مؤشرات على تعثّر التنفيذ وغياب خطة إنفاق واضحة للمبالغ المرصودة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر متعددة داخل الإدارة والكونغرس ووزارة الدفاع.

وبحسب ثمانية مصادر مطّلعة، فإن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا ألقى بظلاله الثقيلة على مسار المشروع، فعطّل عمليات التوظيف، وتسبّب بسحب موظفين أساسيين من مهام مرتبطة بإقرار العقود وتوقيعها. كما أشارت مصادر في الإدارة والكونغرس إلى أن الدفعة الأولى من التمويل، البالغة 25 مليار دولار والمخصّصة للبدء بتنفيذ البرنامج هذا الصيف، لم تُحوَّل بعد إلى خطة إنفاق مفصّلة تحدد كيفية استخدام هذه الأموال.

هذا التعطيل يضع تعهّد ترامب بإنجاز المنظومة التي تُقدّر كلفتها الإجمالية بنحو 175 مليار دولار بحلول عام 2028 أمام تحديات حقيقية، خصوصًا أن الجدول الزمني القصير يمنح البرنامج حساسية مضاعفة داخل وزارة الدفاع. وتخشى جهات في البنتاغون من عدم القدرة على طرح العقود الأساسية قبل الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر.

ورغم هذه المؤشرات، حاول مسؤولون أميركيون التقليل من حجم الأزمة، مؤكدين أنّ “التأخير لا يعني غياب التقدم”. فيما وصف البيت الأبيض المشروع بأنه “رؤية استراتيجية” تتطلب جهداً هائلاً لتدشين منظومة دفاعية “تنتمي إلى الجيل المقبل”.

وفيما تراقب وزارة الدفاع الأميركية عن كثب أي تطور مرتبط بـ”القبة الذهبية”، حذّر مسؤولون من أن الخصوم يترقبون بدورهم الثغرات المحتملة في المشروع لاستغلالها، ما يستدعي الحفاظ على سرية التفاصيل التقنية وخطط التنفيذ.

وبحسب “رويترز”، فقد امتنع كل من نائب وزير الدفاع ستيف فاينبيرغ، المكلف حالياً بتقديم خطة الإنفاق للكونغرس، ومدير البرنامج الجنرال مايكل غوتلين، عن الإدلاء بأي تعليق إضافي.

