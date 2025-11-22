ترامب يلتقي ممداني في البيت الأبيض: نقاط التفاهم أكثر من الخلاف

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اجتماعاً في المكتب البيضاوي مع عمدة نيويورك زهران ممداني، في لقاء هو الأول بين الرجلين منذ تولّي ممداني منصبه.

وأعرب ترامب عقب الاجتماع عن ثقته بقدرة ممداني على “القيام بعمل جيّد جداً”، لافتاً إلى أنّ ما يجمعهما من نقاط اتفاق “أكثر بكثير ممّا يختلفان عليه”. وأضاف أنّه يشعر بـ”ارتياح أكبر تجاه أوضاع نيويورك بعد هذا اللقاء”.

من جهته، شدّد ممداني على أهميّة التركيز على “الهدف المشترك في خدمة سكان نيويورك”، رغم تعدّد نقاط الخلاف. واعتبر أنّ التنسيق مع الإدارة الفيدرالية يمكن أن يساهم في تغيير واقع “ثمانية ملايين ونصف مليون شخص يرزحون تحت أزمة غلاء المعيشة”.

وأوضح ممداني أنّه ناقش مع ترامب موقفه من “الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي” وتمويل واشنطن لها، مؤكداً أنّ شريحة واسعة من سكان المدينة تطالب بتوجيه أموال دافعي الضرائب لخدمتهم أولاً.

وفي سياق آخر، قال ترامب إنّ بلاده “تعمل على دفع مسار نزع سلاح حركة حماس بالكامل”. كما كشف عن لقاء “مثمر” جمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى “مساهمة تتجاوز تريليون دولار ستدخل إلى الولايات المتحدة”، لترتفع قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذه الشراكات إلى أكثر من 20 تريليون دولار.

وأكد ترامب أنّه سيوجّه دعوة رسمية للرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة واشنطن، فيما حمّل الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن مسؤولية استمرار الحرب في أوكرانيا.

