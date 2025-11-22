أمريكا | ترامب يضغط على زيلينسكي للقبول بالخطة الأمريكية لتسوية النزاع الروسي-الأوكراني

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا كبيرة لدفع أوكرانيا إلى القبول بخطته لتسوية النزاع الدائر بينها وبين روسيا، وأمل حصول ذلك قبل حلول عيد الشكر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وردًا على سؤال بشأن رفض الرئيس الأوكراني للخطة، قال ترامب “من الأفضل أن تعجبه، وإذا لم تعجبه، فكما تعلمون، سيتعين عليهم مواصلة القتال”.

وفي حوار مع صحافيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، ذكّر ترامب بأنه أبلغ نظيره الأوكراني بأن “الأوراق ليست بيده” خلال لقاء جرى بينهما في شباط/فبراير.

ويبدو أن الرئيس الجمهوري الذي لم يتوصّل إلى الآن لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ شباط/فبراير2022، يسعى إلى تسريع جهود التسوية.

ففي مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي “كان لدي الكثير من المهل، وحين تسير الأمور على ما يرام كان ثمة توجه لتمديد المهل، لكنني أعتقد أن الخميس هو مهلة مناسبة”، في إشارة إلى اليوم الواقع فيه 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورأى أنه اذا استمرت المعارك فإنّ الأوكرانيين “سيخسرون خلال وقت قصير الأراضي التي سيتنازلون عنها لروسيا بموجب الخطة”.

