السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 00:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أبو زيد يناشد التدخل السريع لإهماد الحرائق في عاراي وبحنّين – قضاء جزين


      أطلق النائب السابق أمل أبو زيد، مناشدة عاجلة إلى الدولة اللبنانية بكل أجهزتها، وعلى وجه الخصوص وزارة البيئة والدفاع المدني اللبناني، للتدخل الفوري والعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقتي عاراي وبحنّين في قضاء جزين.

      وحذّر أبو زيد “من خطورة توسّع رقعة النيران مع اشتداد الرياح وجفاف الأحراج”، مشدّداً “على ضرورة تسريع عمليات الإطفاء وتوفير كل الإمكانات البشرية والتقنية لمنع وصول النيران إلى المنازل والحقول الزراعية”.

      ودعا “إلى تنسيق أكبر بين الأجهزة المعنية والبلديات والأهالي لتعزيز الجهوزية واحتواء الحريق قبل تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وفد من المهن الحرة في حزب الله زار نقابة المحامين في الشمال

      وفد من المهن الحرة في حزب الله زار نقابة المحامين في الشمال

      قوى الامن: توقيف متهم بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة “اللانيت” القاتلة في جبيل

      قوى الامن: توقيف متهم بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة “اللانيت” القاتلة في جبيل

      مراسل المنار: محلقة معادية تلقى قنبلة صوتية باتجاه بلدة راميا هي الثانية الليلة

      مراسل المنار: محلقة معادية تلقى قنبلة صوتية باتجاه بلدة راميا هي الثانية الليلة