أبو زيد يناشد التدخل السريع لإهماد الحرائق في عاراي وبحنّين – قضاء جزين



أطلق النائب السابق أمل أبو زيد، مناشدة عاجلة إلى الدولة اللبنانية بكل أجهزتها، وعلى وجه الخصوص وزارة البيئة والدفاع المدني اللبناني، للتدخل الفوري والعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقتي عاراي وبحنّين في قضاء جزين.

وحذّر أبو زيد “من خطورة توسّع رقعة النيران مع اشتداد الرياح وجفاف الأحراج”، مشدّداً “على ضرورة تسريع عمليات الإطفاء وتوفير كل الإمكانات البشرية والتقنية لمنع وصول النيران إلى المنازل والحقول الزراعية”.

ودعا “إلى تنسيق أكبر بين الأجهزة المعنية والبلديات والأهالي لتعزيز الجهوزية واحتواء الحريق قبل تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام