سلام استقبل أولونغرين واكد اجراء الانتخابات في موعدها وتسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من نظيره الروسي



استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق .

وتناول البحث الأوضاع في الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ، اضافة الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، حيث اكد الرئيس سلام أنها “ستجري في موعدها”.

وابلغت اولونغرين رئيس الحكومة ان “الاتحاد الأوروبي سيوفد مراقبين لمراقبة الانتخابات النيابية كما جرت العادة”.

السفير الروسي

كما استقبل الرئيس سلام السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة من رئيس الحكومة الروسية بمناسبة عيد الاستقلال ، وحري خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات والعلاقات الثنائية.

هاشمية

كما التقى رئيس الحكومة رئيس جمعيتي “بيروت للتنمية ” و” امكان” احمد هاشمية وعرض معه شؤون واوضاع مدينة بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام