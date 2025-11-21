الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الإتحاد العمالي يؤكد على وحدة وطنية لا بديل عنها وعلى تحرير ناجز يحفظ السيادة

      بمناسبة عيد الاستقلال، توجه الإتحاد العمالي العام في لبنان بالتهنئة الى المسؤولين والى الجيش اللبناني قيادةً وأفراداً وكل القوات المسلحة التي ترعى الأمن والنظام.

      وأكد الإتحاد أن الاستقلال ليس فعلاً جامداً إنما عمل متجدد يومي للتحرير والتطوير والبناء والتقدم.

      وقال ان المحافظة على الاستقلال تقتضي التضحيات والتضامن والعمل المشترك بعيداً عن الأنانيات والتجاذبات والصراعات التي تدمر ولا تعمر.

      وأكد الإتحاد على وحدة وطنية لا بديل عنها، وعلى تحرير ناجز يحفظ السيادة، وعلى بناء دولة القضاء والمؤسسات،
      وعلى مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وكل الآفات.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اللواء شقير وجه أمر اليوم إلى العسكريين: لبنان لا يعرف الضعف والاستسلام والسيادة لا تكتمل إلا باستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة

      اللواء شقير وجه أمر اليوم إلى العسكريين: لبنان لا يعرف الضعف والاستسلام والسيادة لا تكتمل إلا باستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة

      الرئيس بري استقبل وفدا من الحقوقيين والإعلاميين والنفسانيين

      الرئيس بري استقبل وفدا من الحقوقيين والإعلاميين والنفسانيين

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف سيارة على طريق عام فرون

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف سيارة على طريق عام فرون