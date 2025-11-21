الإتحاد العمالي يؤكد على وحدة وطنية لا بديل عنها وعلى تحرير ناجز يحفظ السيادة

بمناسبة عيد الاستقلال، توجه الإتحاد العمالي العام في لبنان بالتهنئة الى المسؤولين والى الجيش اللبناني قيادةً وأفراداً وكل القوات المسلحة التي ترعى الأمن والنظام.

وأكد الإتحاد أن الاستقلال ليس فعلاً جامداً إنما عمل متجدد يومي للتحرير والتطوير والبناء والتقدم.

وقال ان المحافظة على الاستقلال تقتضي التضحيات والتضامن والعمل المشترك بعيداً عن الأنانيات والتجاذبات والصراعات التي تدمر ولا تعمر.

وأكد الإتحاد على وحدة وطنية لا بديل عنها، وعلى تحرير ناجز يحفظ السيادة، وعلى بناء دولة القضاء والمؤسسات،

وعلى مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وكل الآفات.