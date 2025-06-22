الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:57
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    عربي وإقليمي

    تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس في الدويلعة.. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم دامٍ

      أفادت مصادر اعلامية سورية أن التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي دمشق، ظهر اليوم، نُفذ عبر هجوم انتحاري، حيث أقدم المهاجم على إطلاق النار عشوائيًا على المتواجدين داخل الكنيسة، قبل أن يُفجّر نفسه في قلب المكان، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

      وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم على الفور، حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، فيما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا مشددًا حول الكنيسة، وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الهجوم والجهات التي تقف خلفه.

      ويُعد هذا الاعتداء الإرهابي من أعنف الهجمات التي تستهدف دور العبادة في العاصمة السورية منذ سنوات، في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

      المصدر: مواقع