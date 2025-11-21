إذاعة النور تنعى الإعلامية القديرة الحاجة نلا الزين

ببالغ الحزن والأسى، نعت إذاعة النور أحد كوادرها الإعلامية البارزة، الإعلامية القديرة الحاجة نلا الزين، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَة طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَام عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

صدق الله العليُّ العظيم

ببالغ الحزن والأسى، تنعى إذاعة النور احد كوادرها الإعلامية البارزة، الإعلامية القديرة الحاجة نلا الزين، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض . لقد فقدت أسرة اذاعة النور برحيلها قامة مهنية متميزة تركت بصمتها واضحة في مسيرة العمل الإعلامي وكانت صوت المقاومة والمجاهدين وأسهمت بعطائها وإخلاصها في نشر الرسالة الإعلامية الصادقة والملتزمة.

تتقدم إذاعة النور بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة العزيزة وزملائها ومحبيها ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المصدر: موقع المنار