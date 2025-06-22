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الرئيس الإيراني: على الأميركيين أن يتلقّوا الرد المناسب على عدوانهم

شدّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تنال الرد المناسب على عدوانها العسكري ضد إيران.

وفي معرض ردّه على دعوة الرئيس الفرنسي إلى ضبط النفس من جانب طهران، قال بزشكيان: “أميركا هي التي بادرت بالعدوان علينا. لو كنتم مكاننا، ماذا كنتم ستفعلون؟ من الطبيعي أن يتلقى المعتدي الردّ المناسب”.

وأضاف: “لقد تعرّضنا لاعتداء عسكري مباشر، وقد دافعنا عن أنفسنا بثبات واقتدار. نحن دائمًا نُعلن استعدادنا للتعامل والحوار في إطار القوانين الدولية، لكن الطرف الآخر لا يقبل المنطق، بل يسعى لفرض الاستسلام على شعبنا، وهذا ما لن نقبله أبدًا”.

وختم الرئيس الإيراني بالقول: “من البديهي أن يُرَدّ على أي عدوان بالشكل المناسب”.

المصدر: وكالة تسنيم