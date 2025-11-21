3 أنواع من الفاكهة يُمنع وضعها بالبراد.. ما السبب؟

يضع الكثير من الأشخاص أنواعًا مختلفة من الفاكهة في البرّاد من دون إدراك المخاطر المُرافقة لتخزينها بهذه الطريقة. وهناك 3 أنواع مختلفة يجب أخذها في عين الاعتبار بحسب ما ذكره بشير بيطار، وهو مستشار في مجال الأغذية والمشروبات، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

الموز: يُنصح بعدم وضعه في البرّاد، لأن لونه يميل إلى الأسود سريعًا، ويُطلق غاز “الإيثيلين” الذي يُسرّع من تلف الأطعمة الأخرى.

الأفوكادو: يُترك خارج البرّاد حتى يكتمل نضجه، ويُحفظ داخله عند نضجه أو بعد تقطيعه لمنع تراكم البكتيريا على سطحه.

الأناناس: تُعدّ فاكهة الأناناس من بين أنواع الفاكهة الاستوائية التي يُستحسن حفظها خارج البرّاد حتى تنضج وتحتفظ بمذاقها، أما عند تقطيعها، فيجب وضعها في البرّاد، بسبب تحوّل سطحها إلى بيئة مناسبة لنمو الجراثيم.

المصدر: سي ان ان