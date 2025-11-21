ضجة في فرنسا بعد تحذير قائد الجيش من احتمال خسارة البلاد حربا مستقبلية مع روسيا

أثار قائد القوات المسلحة الفرنسية فابيان ماندون، جدلًا واسعًا في فرنسا بعد تحذيره من ضرورة استعداد البلاد لخسائر بشرية واقتصادية في حال اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا.

وخلال مشاركته في مؤتمر رؤساء البلديات بباريس الثلاثاء الماضي، قال ماندون إن “فرنسا لا يمكنها افتراض استمرار السلام”، مضيفا “إذا لم تكن بلادنا مستعدة لقبول خسارة أبنائها أو تحمّل تبعات اقتصادية ناتجة عن إعطاء الأولوية للإنتاج الدفاعي، فإننا نعرّض أنفسنا للخطر”.

وأشار ماندون إلى أن “المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديه تفيد بأن روسيا تستعد لمواجهة محتملة مع الغرب بحلول عام 2030، وأنها تعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول الغرب عدوها الوجودي”.

وأثارت هذه التصريحات موجة انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية. فقد اعتبر زعيم “فرنسا الأبية” جان لوك ميلونشون أن “قائد الجيش لا يملك صلاحية الدعوة إلى الاستعداد لحرب لم يقررها أحد”.

أما سيباستيان شينو، نائب رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فرأى أن “ماندون غير مخوّل بإثارة قلق الفرنسيين بهذه التصريحات.

وكتب زعيم الحزب “الشيوعي” فابيان روسيل على منصة “إكس”: “نعم للدفاع الوطني، لكن لا لخطابات الحرب غير المقبولة”.

وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الفرنسية أمس دليلا جديدا للسلامة العامة يتضمن لأول مرة احتمال نشر قوات فرنسية كبيرة في الخارج، ويحذر من “حملات هجينة لزعزعة الاستقرار قد ترافق أي اشتباك عسكري واسع، داعيا “المواطنين إلى الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات”.

